DAIISTAR / TENSE OF FOOLS / PARADE ♫♫♫ Mercredi 10 avril, 21h00 L’intermediaire 5 / 7€

Daiistar, noise pop, Us, Fuzz Club Records.

Il y a très peu de groupes qui parviennent à capturer l’essence des années 90’s pour en digérer quelque chose de claire et de limpide. On les compte, en vérité, sur les doigts d’une main (genre les Bryan’s Magic Tears, METZ ou Ringo Deathstarr). Voici le sixième : DAIISTAR. Une formation basée à Austin (Texas) mené par Alex Capistran qui vient de sortir, sur le label FuzzClub Records, son premier album enregistré avec Alex Maas des Black Angels.

Le disque, intitulé « Good Time », possède tout ce que les fans d’Oasis, des Jesus and Mary Chain, de Spacemen 3 et des Stooges attendent d’un album de rock : des guitares saturées, du fuzz, un peu de drone, des chansons pensées comme des hymnes, un brin de folie, du psychédélisme modéré et de la bière tiède sur ton t-shirt déjà sale. Les morceaux puent une époque sans Twitch où la musique se jouait sans l’aide de l’intelligence artificielle. Ils sentent un peu le vieux, oui. Mais ils ont la même odeur que la lessive de ton enfance, que les Danette au chocolat et que la sensation de liberté et de bien-être rencontrée à la première écoute de Revolution, de Search and Destroy ou de Loaded.

https://daiistar.bandcamp.com/album/good-time

Tenses Of Fool, psyché, Marseille

TENSE OF FOOLS

Tense of fools c’est six musiciens qui s’unissent pour créer une musique psychédélique, planante et percussive, oscillant entre des mélodies douces et aquatiques, aux riffs lourds pleins de fuzz et de delay.

Leur musique s’adresse aux fans de Pink Floyd, Gong et King Crimson mais aussi King Gizzard, Kikagaku Moyo ou encore Radiohead.

Le groupe vous invite à entrer dans la transe et dans leur univers teinté de folie dont vous ne reviendrez pas indemne.

https://www.youtube.com/watch?v=POKhSYUO9eo

Parade, post punk-garage, Marseille

PARADE c’est des sonorités qui varient entre le post-punk, le noise pop, le folk et le rock psychédélique, des guitares directes tout en avant et une voix sépulcrale imprégnée du fantôme de Ian Curtis… Parade c’est un son brut et énergique qui prône un retour d’une musique rock directement connectée à nos vies, nos angoisses, nos espoirs, nos dérapages incontrôlés, coups de mou et passions survoltées.

https://parade-band.bandcamp.com/album/parade

PAf 5/7(soutien)

