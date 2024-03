DAGOBA DUST IN MIND HALLE VERRIERE Meisenthal, vendredi 3 mai 2024.

Dagoba Dust In Mind : Vendredi 3 maiAprès avoir marqué la scène métal d’un mélange unique de métal et de groove à briser le cou, tourné sans relâche en Europe, États-Unis, Asie et partagé la scène avec des groupes légendaires tels que Metallica, Machine Head et In Flames, DAGOBA est aujourd’hui une figure emblématique et reconnue de la scène française et internationale. En 2022, Le quatuor français dévoilait son septième album : By Night, sans doute le plus ambitieux à ce jour : des voix percutantes, des guitares imprégnées de groove et de métal moderne et une production percutante montrant que DAGOBA est au sommet de son art, repoussant les limites et incorporant des éléments électroniques de manière transparente dans une formule unique de métal moderne. DAGOBA y réussit avec aisance l’exercice d’équilibre entre les breakdowns durs, les murs sonores denses et les passages groovy. By Night est un album qui montre jusqu’où DAGOBA peut pousser les influences électroniques dans ses prochains albums – un must pour les vrais fans de metal moderne ! Ayant d’ores et déjà mis en place une scénographie nouvelle ainsi qu’un show lumière millimétré, le groupe annonce un neuvième album studio pour début 2024.Stay tuned !!!

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

HALLE VERRIERE PLACE ROBERT SCHUMANN 57960 Meisenthal 57