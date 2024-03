Daech, les enfants fantômes Mucem Marseille 2e Arrondissement, jeudi 11 avril 2024.

Rendez-vous au Mucem avec la projection du documentaire « Daech, les enfants fantômes ».

Documentaire d’Hélène Lam Trong (France, 2023, 1h12)



Prix Albert Londres 2023



Séance accompagnée par l’avocate Marie Dosé (modération Hervé Brusini)



Jamais les filles et fils de criminels n’avaient été punis au même titre que leurs parents les enfants des djihadistes de Daech sont un cas d’école. Depuis 2019, environ 500 enfants français ont grandi dans des prisons à ciel ouvert, au mépris total de toutes les lois de protection de l’enfance. Ce documentaire retrace cinq années de revirements et de dénis de la part des autorités françaises ; cinq années d’immenses espoirs et de violentes déceptions pour leurs familles, restées en France, qui se battent pour leur rapatriement.



En janvier 2023, après cinq ans d’une indéchiffrable politique de cas par cas , le Comité contre la torture de l’ONU condamnait la France pour son refus de rapatrier les familles. Un blâme de plus pour le gouvernement dans ce dossier, déjà condamné en 2022 par l’ONU pour la violation du droit à la vie des enfants des camps, et par la Cour européenne des droits de l’homme pour l’opacité des réponses apportées par l’État aux familles qui exigent le retour des mineurs.



Ces enfants ont pour seuls alliés leurs proches restés en France. Derrière l’avocate Marie Dosé, devenue le fer de lance du combat du Collectif des familles unies, les familles réclament leur rapatriement. Le droit s’accorde ici avec l’urgence humanitaire pour ces mineurs, il n’y a pas d’autre alternative que le retour.



Au printemps 2023, plus d’une centaine d’enfants français survivent encore dans le dénuement et la violence des camps d’incarcération syriens. Quel avenir pour ces petits Français, broyés par des conflits d’adultes, à l’heure où autour d’eux Daech semble renaître de ses cendres ?



En partenariat avec le Prix Albert Londres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:00:00

fin : 2024-04-11

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

