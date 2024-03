DADDY Montpellier, jeudi 18 avril 2024.

DADDY Montpellier Hérault

Artiste particulièrement sensible aux sujets et enjeux qui touchent les jeunes générations d’aujourd’hui, après_jeanne_dark_présenté lors de la saison 22.23, Marion Siéfert signe ici un conte noir et cruel servi par une distribution magistrale.

Mara, adolescente de treize ans, fuit l’étouffement familial et la morosité ambiante en s’évadant dans des univers virtuels étincelants. Mais l’aventure pailletée vire au cauchemar lorsqu’un prédateur numérique l’entraîne dans un nouveau jeu en ligne intitulé Daddy .

À PARTIR DE

15 ans 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-19 22:30:00

178 Rue de la Carriérasse

Montpellier 34090 Hérault Occitanie

