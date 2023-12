Concert de l’Orchestre Français des Jeunes à la Saline royale D17 Arc-et-Senans Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans

Doubs Concert de l’Orchestre Français des Jeunes à la Saline royale D17 Arc-et-Senans, 27 août 2024, Arc-et-Senans. Arc-et-Senans Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27

fin : 2024-08-27 . L’Orchestre français des jeunes retrouve la Saline royale où il avait fait ses débuts en 1982.

Aujourd’hui, il s’agit du seul orchestre symphonique de jeunes à ce niveau en France pour les répertoires allant du XVIIIe à aujourd’hui. Pour la 2e année consécutive, l’orchestre sera en résidence en août à la Saline royale pour des concerts dans et hors des murs avec près de cent jeunes musiciens à la rencontre des publics de Bourgogne-Franche-Comté. Deux concerts de fin de résidence auront lieu en août et en novembre. EUR.

D17 Saline royale

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-15 par COORDINATION DOUBS

