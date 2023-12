« A l’affût, photographies de Vincent Munier » D17 Arc-et-Senans, 4 mai 2024, Arc-et-Senans.

Arc-et-Senans Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:00:00

fin : 2025-03-09 18:00:00

Amoureux des grands espaces sauvages et voyageur de l’extrême, Vincent Munier a choisi la photographie comme outil pour exprimer ses rêves, ses émotions et ses rencontres. Inspiré par les estampes des peintres japonais et l’art minimaliste, son travail met en scène l’animal au cœur de son environnement. Des espèces telles que la panthère des neiges, le loup blanc, l’ours brun, le harfang des neiges ou le bœuf musqué font partie de ce bestiaire qu’il continue d’explorer à travers des expéditions engagées, en solitaire et en autonomie. Ses photographies sont publiées dans la presse, font l’objet d’expositions et sont montrées dans des galeries d’art en France et en Suisse. L’exposition « A l’affût » présentée à la Saline royale de mai 2024 à mars 2025 témoignera de son engagement envers le « sauvage souverain ».

Vincent Munier est l’auteur d’une douzaine de livres et a fondé les éditions Kobalannen en 2010. Aujourd’hui, Kobalann est aussi dédié à la production de films: Ours, simplement sauvage(2019), coréalisé avec Laurent Joffrion; La Panthère des neiges(2021), coréalisé avec Marie Amiguet et César 2022 du meilleur film documentaire.

www.vincentmunier.com

D17 Saline royale

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



