Bois de Bajolet
Dimanche 7 juillet 2024, 16h30
D132, Forges-les-Bains
Tarifs : Enfant 4€ ; Adulte 8€

Fin : 2024-07-07T16:30:00+02:00 – 2024-07-07T19:30:00+02:00 C’est dans le Bois de Bajolet que nous emprunterons probablement l’allée des Champignons mais la météo de la saison décidera de leur présence. Nous irons au creux du vallon nous rapprocher des zones humides. C’est près de l’étang de la Baleine, que nous guetterons aussi bien les libellules chassant au-dessus de l’eau que leur prédateurs ; peut-être apercevrons-nous un faucon hobereau s’en nourrissant. Cette pièce d’eau accueille des espèces végétales protégées que nous tenterons de trouver. Durée : 3h – Boucle de 4 km

Public : familles (enfants + 6 ans). Durée : 3h00

Activité organisée par Solen – Guide Nature

