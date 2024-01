[D-DAY FESTIVAL NORMANDY] Film documentaire « Un fleuve pour la liberté, la Dives » Cinéma le Drakkar Dives-sur-Mer, jeudi 6 juin 2024.

[D-DAY FESTIVAL NORMANDY] Film documentaire « Un fleuve pour la liberté, la Dives » Cinéma le Drakkar Dives-sur-Mer Calvados

Ce film documentaire, réalisé à partir de témoignages, d’archives historiques, d’images de drone et d’entretiens avec des historiens spécialistes et experts, retrace les années difficiles vécues par les habitants. Les témoins expliquent avec émotion leur enfance dans la guerre et le parcours de résistants de leurs aînés.

Le film sera suivi d’un débat.

Cinéma le Drakkar 6 Rue du Général de Gaulle

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 18:00:00

fin : 2024-06-06 20:00:00



