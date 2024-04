Cycle ma vie en mieux MJC Héritan Mâcon, samedi 4 mai 2024.

M’affirmer et mieux communiquer.

Un temps pour soi, dans le partage et la bienveillance pendant cet atelier, nous comprendrons ce qu’est »l’assertivité » et son utilité au quotidien.

Nous verrons comment dépasser nos comportements réactifs et oser nous affirmer. Nous apprendrons les bases pour mieux canaliser nos émotions, ainsi que les techniques pour dire les choses avec tact, poser nos limites, et négocier calmement avec autrui.

Atelier animé par Isabelle AVRIL, formatrice coach certifiée en Développement Personnel. 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

