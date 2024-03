Cycle lecture de paysages conférence avec Georges Bischoff Thann, jeudi 4 avril 2024.

L’historien médiéviste Georges Bischoff développe un regard original sur l’Alsace et son histoire à partir de ses paysages riches en châteaux et en ruines. Il aborde le rôle fondateur des châteaux dans l’organisation de l’espace, des territoires, les choix à l’origine de leur construction, les éventuelles transformations du paysage ainsi que l’impact de leurs ruines sur l’écologie et sur notre mémoire. EUR.

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04 21:30:00

1 Place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est latelierrepaireculturel@gmail.com

