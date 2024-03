Cycle de conférences Musée archéologique départemental Saint-Bertrand-de-Comminges, samedi 15 juin 2024.

Cycle de conférences Les rencontres au musée 15 juin – 13 septembre Musée archéologique départemental Sur inscription, durée 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T16:00:00+02:00 – 2024-06-15T17:00:00+02:00

Fin : 2024-09-13T18:00:00+02:00 – 2024-09-13T19:00:00+02:00

Découvrez le cycle des conférences proposées par le musée archéologique, au programme :

Samedi 15 juin à 16h La gladiature, un spectacle fantasmé à la lumière des sources archéologiques

Adrien Jardin, Université de Toulouse Jean-Jaurès. Véritable phénomène de société, la gladiature est encore vue aujourd’hui à travers des représentations créées au XIXème siècle. Depuis une vingtaine d’années, des chercheurs accompagnés de sportifs proposent une vision totalement renouvelée du phénomène gladiatorien et du quotidien de ces combattants, notamment à travers l’archéologie expérimentale.

Samedi 13 juillet à 16h Lugdunum, une ville romaine

William Van Andringa, Ecole Pratique des Hautes Etudes UMR 8546 AOrOc, CNRS ENS-Paris/Université PSL et Institut universitaire de France

Samedi 27 juillet à 16h Le verre antique, un témoin du passé d’une étonnante modernité

Marion Brochot, Doctorante en Archéologie, TRACES/UMR 5608, UT2J. Cette conférence invite à découvrir l’histoire du verre à l’époque romaine : de son invention, au Proche-Orient, à son arrivée, en Gaule, jusqu’à Lugdunum des Convènes (Saint-Bertrand-de-Comminges).

Samedi 7 septembre à 16h Entre épigraphie et archéologie, le cas de Caius lulius Sérénus

Jean-Luc Schenck-David, Conservateur en chef honoraire.

Vendredi 13 septembre à 18h Pour en finir avec Pompée. L’organisation du territoire convène avant la domination romaine. Dynamiques de peuplement durant la Protohistoire

Clément Venco, UMR 5608/TRACES.

Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie Etablissement de conservation lié au site de Lugdunum, l'antique chef-lieu de la cité des Convènes, le Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges a été créé en 1985.

Parallèlement à ses missions d’étude et de conservation, l’équipe du Musée archéologique départemental accueille les chercheurs, professionnels ou amateurs et poursuit son programme d’expositions temporaires.

Le service médiation culturelle accueille toute l’année, sur réservation, des groupes et des scolaires pour diverses prestations (visites guidées, parcours ludiques, ateliers culturels etc.). Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Musée archéologique départemental.

