Cycle d’ateliers Émancipation Numérique Comment équiper mon ordinateur La Vieille École Bourgougnague, mercredi 5 juin 2024.

Cycle d’ateliers Émancipation Numérique Comment équiper mon ordinateur La Vieille École Bourgougnague Lot-et-Garonne

La Vieille École vous propose un cycle de 5 ateliers d’émancipation numérique pour vous apporter des solutions et une éthique dans les pratiques numériques. Ce 5ᵉ cycle s’intitule « Comment équiper mon ordinateur ». Vous découvrirez votre ordinateur de l’Operating System aux logiciels, les outils adaptés à vos pratiques et comment installer des logiciels. Inscription souhaitée, vous pouvez amener votre ordinateur. EUR.

La Vieille École 295 Route de Lauzun

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@la-vieille-ecole.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 18:00:00

fin : 2024-06-05 19:30:00



