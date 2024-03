CxK + HEEKA Le Club (Rodés) Rodez, vendredi 3 mai 2024.

CxK + HEEKA Concèrt al Club de Rodés Vendredi 3 mai, 20h00 Le Club (Rodés) 10€ / 15€ / 20€

Le chemin d’écriture du groupe CXK sur ce deuxième album débute avec le titre 24 de Febrièr de 2022, évoquant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette violence exprimée à travers la batterie percutante de Dimitri et le chant en occitan de Paulin, reflète les souffrances de l’âme slave. Leur évolution musicale s’est complexifiée : Paulin explore de nouvelles harmonies tandis que Dimitri repousse les limites de la batterie rock traditionnelle.

Hier voltigeuse à quatre mètres au-dessus d’un sol de cirque, Heeka monte aujourd’hui sur scène accompagnée de sa guitare et de sa voix, déversant ses tripes crues et encore chaudes. C’est dans un univers rock-folk incarné et très personnel qu’elle nous emmène en voyage sur le dos d’un oiseau en vol ayant déjà perdu quelques plumes. Accompagnée des trois musiciens Pablo Echarri, Sam Deverell et Manu Panier, Heeka nous fera découvrir son premier album The Haunted Lemon, entre guitares saturées, chant puissant, batterie incisive, pianos délicats et quelques harmonies de voix.

Collectif de DJ à géométrie variable, articulé autours d’une envie de folie, de découverte et de partage musical. Découvrez l’énergie contagieuse de notre dancefloor. Cet élan collectif se nomme Elektro Jane, et attachez vous à votre liane, ça va balancer…

