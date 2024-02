Customisation et raccommodage d’habits Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, lundi 22 avril 2024.

Customisation et raccommodage d’habits Avec Anna GIANFERRARI. 3 jours À partir de techniques de broderie, patchwork, appliqué et couture nous tenterons une réappropriation de nos habits. 22 24 avril Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges tarif 190€ /personne (10 personnes max) Inscription jusqu’au 6 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T09:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

À l’heure de la fast-fashion, que reste-il de notre rapport singulier au vêtement, notre seconde peau ? Comme un petit laboratoire nous tenterons de sublimer, rendre unique un habit en le réparant. Nous customiserons à partir de broderie de fils ou de perles nos habits les plus chers ou confectionnerons de nouveaux objets à partir de textile destiné au rebut. C’est l’occasion de s’essayer à différentes techniques textiles sur de petits projets tout en abordant la question de l’habillement.

Liste de matériel à apporter habits à customiser, à réparer ou destinés au rebut, perles, patch…

Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555431412 »}, {« type »: « email », « value »: « virginie.desseix@ensad-limoges.fr »}]

© Anna Gianferrari