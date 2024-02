CULTIVONS NOS PASSIONS MARCHÉ / CONCERT / SPECTACLE / REPAS Place Marcel Perrin Rochesson, dimanche 26 mai 2024.

Dimanche

En extérieur, en plein centre du joli village de Rochesson, voici l’événement du printemps organisé par Les Monts de l’Utopie, association créatrice d’événements dans le respect de la nature et de l’être humain…

Un dimanche des familles comme on les aime. Marché de producteurs/artisans/associations et troc de plantes tout au long de la journée. 10H Projection du film « Les Chemins de l’Utopie ». 12H Repas préparé par nos soins Menu printanier (réservation conseillée). 15h30 spectacle /16H30 ConcertTout public

0 EUR.

Place Marcel Perrin Centre du village

Rochesson 88120 Vosges Grand Est

