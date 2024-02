Cultive ta science ! Médiathèque de Cahors Cahors, samedi 20 avril 2024.

Cultive ta science ! Médiathèque de Cahors Cahors Lot

L’Intelligence artificielle peut-elle créer ?

L’Intelligence artificielle est-elle un outil supplémentaire au service de la création ? Peut-elle devenir un “artiste” comme les autres ? Les machines peuvent-elles réellement créer ?

Cette rencontre avec un acteur de la recherche, membre de l’institut de recherche artificielle et naturelle de Toulouse ANITI, est une invitation à la découverte des principes, des usages, des applications, des impacts et des limites des technologies d’intelligence artificielle. Ce sera également l’occasion de vous questionner sur votre propre rapport à la technologie, vos doutes ou espoirs sur la place de l’IA dans notre société et plus précisément sur la question de son implication possible dans les processus de création.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Médiathèque de Cahors 185 avenue Jean Jaurès

Cahors 46000 Lot Occitanie

L’événement Cultive ta science ! Cahors a été mis à jour le 2024-02-11 par OT Cahors Vallée du Lot