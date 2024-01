Cuisson raku punk Chéniers, dimanche 28 juillet 2024.

Cuisson raku punk Chéniers Creuse

Encadrés par un potier professionnel les participants à l’atelier réalise une cuisson raku punk (technique développée par Bourlard à partir du raku — un type de cuisson japonaise et coréenne qui date du XVIe siècle, lié à la cérémonie du thé et au zen — dont il n’a conservé que la rapidité de cuisson à très haute température. Plutôt que de cuire les pièces, les sortir du four pour appliquer l’émail et les remettre à cuire, il a décidé d’enfourner les pots en tas et de les asperger d’émail alors qu’ils sont dans l’antre brûlant.)

Rens 05 55 62 19 61

Tarif 20€

20€

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine tuilerie.pouligny@ccpaysdunois.fr

Début : 2024-07-28 09:30:00

fin : 2024-07-28 11:30:00



