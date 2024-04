Cuisinez des légumes frais sans (trop) d’efforts avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne Bordeaux, mercredi 17 avril 2024.

Cuisinez des légumes frais sans (trop) d’efforts avec Nos Deux Mains Pouvoir préparer rapidement des plats simples à base de légumes frais toute la semaine et sans rien jeter,c’est possible!Cet atelier vous fera découvrir des trucs et astuces pour organiser, préparer.. Mercredi 17 avril, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

…conserver et accommoder son panier de légumes du marché ou récupéré à l’AMAP.

Fini le gaspillage, et vive les économies, les bons points santé et surtout la gourmandise !

Tout public, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine