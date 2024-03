Cuisine sauvage : L’ortie et ses secrets Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-loire, lundi 8 avril 2024.

Cuisine sauvage : L’ortie et ses secrets Cuisine sauvage : L’ortie et ses secrets Lundi 8 avril, 09h00 Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T09:00:00+02:00 – 2024-04-08T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-08T09:00:00+02:00 – 2024-04-08T16:30:00+02:00

Lors de cette journée, vous confectionnerez 3 préparations culinaires et 3 préparations cosmétiques avec l’ortie que vous aurez cueillie. Vous ne la verrez plus de la même façon et saurez l’utiliser pour ses bienfaits et dans l’alimentation.

Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame Atelier JenniFleurs – 78 rue Bonne Dame, Châteauneuf-sur-loire Châteauneuf-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « jennifleurs45@gmail.com »}]

FMACEN045V5055WO

pixabay