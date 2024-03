CUISINE ET REPAS PARTAGE AVEC LA MAIN A LA PÂTE L’Avant-Made (Troc&Co) Grande-Synthe, jeudi 18 avril 2024.

CUISINE ET REPAS PARTAGE AVEC LA MAIN A LA PÂTE Venez cuisiner et/ou partager un repas bio avec l’association La Main à la Pâte… Jeudi 18 avril, 09h00 L’Avant-Made (Troc&Co) Inscriptions et réservations avant le dimanche 14 avril auprès de l’association. Repas à prix libre, soumis à adhésion à l’association

(4 euros/an et par foyer)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T09:00:00+02:00 – 2024-04-18T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T09:00:00+02:00 – 2024-04-18T15:00:00+02:00

Venez cuisiner et/ou partager un repas bio avec l’association La Main à la Pâte :

– Rendez-vous dès 9h pour celles et ceux qui souhaitent participer à la préparation du repas.

– Rendez-vous à 12h15 pour les autres !

– Vaisselle et rangement collectifs pour clôturer le repas.

L'Avant-Made (Troc&Co) Place de l'Abbé-Pierre Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

convivialité solidarité alimentaire

Ville de Grande-Synthe