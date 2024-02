Cuisine des plantes et fleurs aromatiques Sennevières, lundi 20 mai 2024.

Cuisine des plantes et fleurs aromatiques Sennevières Indre-et-Loire

Juliette cultive, cueille, sèche et transforme plantes aromatiques et fleurs comestibles. A travers cet atelier, elle vous partagera son savoir-faire, vous fera découvrir son jardin et son séchoir, et vous apprendra à faire bon usage en cuisine et à travers une infusion de toutes ces saveurs.

Juliette cultive, cueille, sèche et transforme plantes aromatiques et fleurs comestibles. A travers cet atelier, elle vous partagera son savoir-faire, vous fera découvrir son jardin et son séchoir, mais surtout vous apprendra à faire bon usage en cuisine et à travers une infusion de toutes ces saveurs et ces couleurs.95 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 09:00:00

fin : 2024-05-20 17:00:00

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire juliette@lacabaneaplantes.com

L’événement Cuisine des plantes et fleurs aromatiques Sennevières a été mis à jour le 2024-02-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire