Début : 2024-10-27 08:00:00

fin : 2024-10-27 14:00:00 . 9-12-15-23 km. Randonnée pédestre sur 4 circuits de faible dénivelé se déroulant majoritairement hors agglomération. Café d’accueil. 1 ravitaillement pour les 2 petits circuits et 2 ravitaillements pour les grands circuits.

Gaufre feu de bois offerte à l’arrivée. Pour rappel, le tarif 2023 était de 6 € quel que soit le circuit et 3 € pour les moins de 12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Pas de réservation préalable. . Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

