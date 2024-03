Cueillettes Champêtres Plazac, jeudi 18 avril 2024.

Cueillettes Champêtres Plazac Dordogne

Durée 3h30. Sur inscription.

Avec « Cueillettes champêtres », c’est la 8e année que Sabine anime des stages et ateliers sur les Plantes Médicinales, Comestibles et Impressions végétales. Au printemps, les ateliers sur les Plantes Comestibles sont organisés en deux temps promenade de reconnaissance des plantes sauvages du moment en pleine nature puis en cuisine, pour des préparations salées et sucrées.

Forage and cook. Edible plants’ worshops, for three English people minimum. Give a call.

Sur inscription. durée 10h/13h30.

D’autres dates de stages sont proposées au printemps 21/04 ; 12, 15 et 26/05 ; 5,9 et 23/06. Si vous êtes intéressez, merci de prendre contact avec Sabine de Lisle. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 10:00:00

fin : 2024-04-18 13:30:00

118 lieu-dit le bos de Plazac

Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cueillettes.champetres@gmail.com

