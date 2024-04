CUARTETO TAFÍ Quillan, vendredi 12 avril 2024.

CUARTETO TAFÍ Quillan Aude

La puissante fusion de la voix argentine et de la musique du monde.

Depuis ses débuts sur la scène française, et avec en moyenne 50 concerts par an, le groupe a apporté sa touche personnelle et originale à la world music en mêlant un chant en espagnol, poétique et engagé douce nostalgie de l’exil argentin de la chanteuse au son de la Méditerranée orientale, du bouzouki grec à la douceur et à la dextérité de la guitare flamenca, en passant par les rythmes envoûtants des percussions afros-latines.

Les chacareras, les zambas, tangos et milongas rencontrent les cordes doublées du bouzouki grec, les accents flamencos et jazz de la guitare et du oud se mélangent à la musique folklorique, et les peaux afros latines de la percussion caressent les rythmes et les tempos de la musique populaire argentine.

11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Quillan 11500 Aude Occitanie resa@laclaranda.eu

L’événement CUARTETO TAFÍ Quillan a été mis à jour le 2024-04-08 par A.D.T. de l’Aude / OT Pyrénées Audoises