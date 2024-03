CUARTETO LUNARES LE TRITON Les Lilas, jeudi 16 mai 2024.

CUARTETO LUNARES REBOUND – SORTIE D'ALBUM Jeudi 16 mai, 20h00 LE TRITON

Le Cuarteto Lunares présente son nouvel album « Rebound ». Rebound comme le rebond foisonnant que connaît le tango dans le monde entier. Rebond de création en Argentine, en Europe, au Japon… jeux de miroirs et émulations inspirantes qui nous lient et nous mènent toujours plus loin dans la recherche. Depuis plus de 10 ans le Cuarteto Lunares s’est engagé à interpréter exclusivement le tango d’aujourd’hui, issu d’une génération de compositeurs arrangeurs engagés dans le renouveau du genre. Après un premier album sorti en 2015, des tournées des concerts et de nouvelles rencontres musicales, le Cuarteto Lunares présente un répertoire constitué exclusivement d’adaptations propres et de commandes faites à des compositeurs Argentins et Français. Les influences sont multiples, prennent racine dans le tango, si fondent ou s’en échappent. Jazz, musique classique, musique folklorique… Les frontières sont poreuses et la création demeure ainsi riche, contrastée, périlleuse et exaltante…

