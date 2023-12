L’Améthyste – Un poirier m’a dit Crozon, 20 juin 2024, Crozon.

Crozon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 19:00:00

fin : 2024-06-20

Un poirier m’a dit

Par les écoles publiques Jean Jaurès – Crozon et Plonévez-Porzay

Dans le cadre du projet départemental de Chant choral, les élèves des deux écoles se sont réunis pour nous conter l’histoire d’un vieux poirier. L’histoire d’un poirier, cela n’a l’air de rien, et pourtant ! Il accueille les oiseaux, il est le support d’une balançoire, il est le témoin du temps qui passe et doit résister aux intempéries, au tracteur rouge qui le menace, aux produits phytosanitaires et autres pollutions, aux promoteurs d’autoroutes ! Ce conte musical, écrit par Michèle Bernard, inspiré d’un recueil de poèmes de Claude Touzeil, évoque notre rapport à la nature, avec poésie.

Les enfants seront accompagnés par un trio de musiciens : piano, violon et contrebasse.

Tout public

Durée : 50 min

Réservations auprès des écoles

Crozon 29160 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime