L’Améthyste – 2054 Crozon, 24 mai 2024, Crozon.

Crozon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:00:00

fin : 2024-05-24

.

“2054”

Abraham Diallo & Arure

1ère représentation à l’Améthyste

Bienvenue dans un futur potentiel, celui de « 2054 », où deux artistes passionnés, aux univers singuliers et originaux, Abraham et Arure, décident d’honorer leur rencontre lorsqu’un hasard improbable leur impose de partager la même scène.

Un spectacle nourri par le mélange des arts, un événement qui mêle les talents des deux artistes en musiques électroniques et danse à travers un théâtre humoristique et décalé.

La création est placée au premier rang, attrapée à pleines mains à la fois du point de vue du thème et aussi dans l’élaboration puisque cette œuvre s’invente sur notre territoire. Elle se nourrit également de la rencontre avec des collégiens* d’ici, qui peut-être, interviendront au cours de la représentation du jeudi après-midi ?

La grande générosité de ces deux artistes permettra les confrontations, les échanges et le partage avec la jeunesse et tous ceux qui s’en sentent proches.

* dans le cadre du jumelage avec le Collège Alain – Crozon

Abraham Diallo : compositeur, beat-boxer, DJ, danseur

Arthur Maillard : compositeur, multi-instrumentiste, sound-designer

Spectacle semi-debout

Tout public

Durée : 1h

Tarifs : 11€ / 9€ / 8€

.

Crozon 29160 Finistère Bretagne



