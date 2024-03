CrossBorder Blues Rocher de Palmer Cenon, vendredi 12 avril 2024.

CrossBorder Blues CrossBorder Blues, Rocher de Palmer, Cenon Vendredi 12 avril, 21h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 26€ | Tarif abonné : 23€ | L’Infidèle : 24€ | Tarif guichet : 27€ – Places assises numérotées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T21:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T21:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:30:00+02:00

D’abord, le Canadien Harrison Kennedy Grand Prix Blues de l’Académie Charles Cros en 2015 avec son banjo, ses mandolines et sa voix de soul-man inlassablement au service du blues. Ensuite, Jean-Jacques Milteau, pionnier diablement inventif de l’harmonica en France. Enfin, Vincent Ségal, violoncelliste tout-territoire, à l’aise autant avec le jazz que la musique de chambre africaine. Ensemble, ils arpentent les grands classiques du blues, ajoutent quelques compositions personnelles, déploient leur supplément d’âme et de jeu, dans une complicité absolue. On est captivé.e en deux temps et trois mouvements par ces musiciens habités et fougueux, décidés à nous emmener jusqu’au plus profond de la musique noire. Réjouissant.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/jj.milteau/04.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

