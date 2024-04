Croqueurs d’histoires dans le noir « 4 saisons de circus » Médiathèque Tarnos Tarnos, mardi 23 avril 2024.

Croqueurs d’histoires dans le noir « 4 saisons de circus » Médiathèque Tarnos Tarnos Landes

Après s’être blessé, Antonio, le clown violoniste, ne peut plus quitter sa roulotte, le Quatre Saisons Circus. Il se fait aider par les saisons, ses quatre amis au graphisme inspiré par Arcimboldo, et guérit grâce au temps qui passe.

Une histoire mise en musique, grâce aux extraits des Quatre Saisons de Vivaldi, à écouter les yeux fermés… De Laurence Gillot et Lucile Placin.

Pour les 4 ans et +.

Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.

Rendez-vous à 10h30 (durée 30 min). EUR.

Médiathèque Tarnos Allée du Fils

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

