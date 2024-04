CROQUE NATURE Auberive, samedi 20 avril 2024.

CROQUE NATURE Auberive Haute-Marne

Tout public

Avec l’accompagnement de Nick Derry, dessinateur et peintre naturaliste, venez exprimer vos émotions en prenant vous aussi le crayon et le pinceau.

Cette journée de découverte de dessin de nature est accessible à toutes et tous, sans condition d’âge et de niveau. Les seules lignes directrices de la journée seront: se poser, observer, croquer, dessiner, peindre, écouter les oiseaux, rêver.

Animé par Nick Derry et Jean-Yves Goustiaux. Amener du matériel de dessin.

L’animation est gratuite et sur inscription obligatoire (nombre de places limitées) .

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

9 chemin du Val Clavin

Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est evenements@forets-parcnational.fr

