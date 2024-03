Croizades Jas de Bouffan Aix-en-Provence, jeudi 25 avril 2024.

Après le beau succès de Croizades (jusqu’au trognon), pour ce second volet, Sandrine Roche, écrivaine et metteure en scène, s’adresse plus particulièrement au jeune public.

Elle a parcouru des écoles de partout, rencontré des jeunes gens aux parcours sociaux et culturels différents et s’est intéressée avec eux, à leurs constructions imaginaires, à leurs croyances d’enfant. La pièce interroge le réel pour chacun sous cet angle, l’enfance du monde, de l’écriture, des histoires et de l’histoire, le sens des mots… Pour l’écrire et pour en faire un jeu. Ici, JoZef et Zelda, deux enfants, se connaissent depuis la maternelle. Déçus du monde qui les entoure, ils veulent faire table rase du passé, ils recommencent à zéro. Et c’est par la fertilité du langage, du jeu et de leur imagination qu’ils reconstruisent un univers à leur image, avec des fées, des footballeurs, des animaux, bref, toute une galerie de héros et d’héroïnes. .

