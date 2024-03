CROISIÈRES A BORD DU BATEAU PROMENADE « LA GOGANE » Cheffes, samedi 20 avril 2024.

« LA GOGANE » navigue depuis 10 ans ! Embarquez et laissez-vous surprendre avec une silencieuse croisière sur les eaux paisibles de la Sarthe en Anjou…une expérience unique en symbiose avec l’environnement !

Cette réplique de gabarot est équipée d’une motorisation électrique offrant une navigation silencieuse. Vivez des moments privilégiés sur l’eau en toute quiétude et découvrez les Basses Vallées Angevines, classées Natura 2000 le patrimoine culturel et naturel, l’histoire de la rivière, de la batellerie, des moulins et du voiturage par eau du Moyen-Age à nos jours…

Au départ de Cheffes, embarquez pour une croisière autour des îles de Porte Bise et du Moulin d’Ivray. Vous pourrez admirer les belles demeures de Porte Bise, du Moulin d’Ivray et de Juvardeil, les paysages exotiques des îles et la faune des bords de Sarthe.

Vous pourrez également observer la faune et la flore grâce aux jumelles à votre disposition et vivrez le passage d’une écluse si le niveau de l’eau le permet.

Croisières classiques du mercredi au dimanche à 15h (durée 1h30)

– au départ de Cheffes du 20 avril au 12 juin

– au départ de Châteauneuf-sur-Sarthe du 15 juin au 28 juillet

– au départ de Morannes du 1er août au 28 septembre

* Pour des événements privés ou professionnels le bateau rien que pour vous !

Vivez un moment de partage en famille, entre amis ou entre collègues et profitez de la privatisation du bateau avec équipage pour une sortie originale ou un événement festif. La privatisation s’effectue sur 1h30 ou 2h, le matin, le midi, l’après-midi ou le soir, en-dehors des horaires des croisières tout public. Embarquez vos invités où vous voulez et bénéficiez d’un cadre unique avec vue imprenable sur la rivière ! Tarifs et conditions sur demande.

Réservations par téléphone et règlement directement sur place, possible en CB.

Programme détaillé des croisières à télécharger librement ci-dessous.

*Accès au ponton et au bateau difficiles pour les PMR.

**Pas de WC à bord.

L’embarcadère se situe à droite du pont de Cheffes en provenance de Tiercé, en contrebas de la chapelle St Sulpice. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-06-12 16:30:00

Val Saint Sulpice

Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire ot@ccals.fr

