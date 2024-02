Croisière Rouen La Bouille Rouen, dimanche 9 juin 2024.

Croisière Rouen La Bouille Rouen Seine-Maritime

Offrez-vous un moment privilégié au fil de l’eau et profitez d’une escale dans le charmant village de La Bouille.

A bord du Lutèce, profitez des rives normandes avec son activité portuaire, ses paysages bucoliques et ses falaises qui ont tant inspiré les Impressionnistes. Une escale au charmant village de La Bouille complètera ce dimanche au rythme de l’eau.

Points clés

Village pittoresque

Paysages bucoliques

Activité portuaire

Au programme

Départ de la croisière à 11h sur les quais de Rouen, prévoir d’arriver 15 min avant

Arrivée vers 12h15 à La Bouille, village natal d’Hector Malot et lieu de villégiature des Rouennais de la belle époque.

Escale d’environ 3h à La Bouille pour apprécier les rues pittoresques du village et les sites impressionnistes peints par Monet, Sisley et autres Lebourg.

Un rallye en autonomie vous sera proposé sous forme d’un livret de questions pour découvrir de façon ludique La Bouille, remis à bord à l’aller et les réponses sur le trajet retour.

Embarquement 15h20 à La Bouille pour un départ à 15h30 et une arrivée prévue à Rouen vers 17h à quai.

Pour le déjeuner, plusieurs possibilités s’offrent à vous (à votre charge non inclus)

Se rendre dans l’un des restaurants de ce charmant bourg (réservation conseillée)

Pique-niquer dans le village ou à bord du bateau

Possibilité de se restaurer auprès des commerçants proposant de la vente à emporter

Offrez-vous un moment privilégié au fil de l’eau et profitez d’une escale dans le charmant village de La Bouille.

A bord du Lutèce, profitez des rives normandes avec son activité portuaire, ses paysages bucoliques et ses falaises qui ont tant inspiré les Impressionnistes. Une escale au charmant village de La Bouille complètera ce dimanche au rythme de l’eau.

Points clés

Village pittoresque

Paysages bucoliques

Activité portuaire

Au programme

Départ de la croisière à 11h sur les quais de Rouen, prévoir d’arriver 15 min avant

Arrivée vers 12h15 à La Bouille, village natal d’Hector Malot et lieu de villégiature des Rouennais de la belle époque.

Escale d’environ 3h à La Bouille pour apprécier les rues pittoresques du village et les sites impressionnistes peints par Monet, Sisley et autres Lebourg.

Un rallye en autonomie vous sera proposé sous forme d’un livret de questions pour découvrir de façon ludique La Bouille, remis à bord à l’aller et les réponses sur le trajet retour.

Embarquement 15h20 à La Bouille pour un départ à 15h30 et une arrivée prévue à Rouen vers 17h à quai.

Pour le déjeuner, plusieurs possibilités s’offrent à vous (à votre charge non inclus)

Se rendre dans l’un des restaurants de ce charmant bourg (réservation conseillée)

Pique-niquer dans le village ou à bord du bateau

Possibilité de se restaurer auprès des commerçants proposant de la vente à emporter .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 11:00:00

fin : 2024-06-09 17:00:00

Quai Ferdinand de Lesseps

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie accueil@rouentourisme.com

L’événement Croisière Rouen La Bouille Rouen a été mis à jour le 2024-02-16 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES