CROISIÈRE COMMENTÉE SUR LE BATEAU PROMENADE RESTAURANT L’HIRONDELLE GREZ-NEUVILLE Grez-Neuville, vendredi 10 mai 2024.

Croisière commentée à bord du bateau-promenade l’Hirondelle au départ de Chenillé-Changé.

Découvrez l’une des plus belles rivières navigables de France. Revivez l’époque du halage et les passages d’écluses. Partez à la découverte des moulins, villages et châteaux cachés sur les coteaux… sans oublier la richesse de la faune et de la flore. Cette jolie balade est proposée avec une démonstration de halage au départ de Grez-Neuville.

Billetterie possible sur le bateau 15 minutes avant le départ. EUR.

Début : 2024-05-10 15:30:00

fin : 2024-05-10 17:15:00

Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire reservation@domaine-moulin.fr

