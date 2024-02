Croire au front foi chrétienne et expérience combattante (1914-1945) Sées, lundi 1 juillet 2024.

Croire au front foi chrétienne et expérience combattante (1914-1945) Sées Orne

Dans le cadre du 80e anniversaire de la fin de la Bataille de Normandie, cette exposition, à la fois en ligne sur le musée numérique départemental d’art religieux et in situ au musée d’art religieux (Sées), aborde la question du rapport à la foi et de sa pratique au front par des hommes et des femmes, ornais et ornaises, confrontés quotidiennement à la violence et à la mort.

L’exposition sera visible également sur le site musee-art-religieux.orne.fr (avec des objets différents de ceux présentés dans le musée). Les deux parties de l’exposition (in situ et numérique) se complètent.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-09-30

7, place du général de Gaulle

Sées 61500 Orne Normandie

