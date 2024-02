CROC’NATURE PLANTES DU JARDIN À BAUGÉ jardins de l’Hôtel Dieu Baugé-en-Anjou, dimanche 5 mai 2024.

CROC’NATURE PLANTES DU JARDIN À BAUGÉ jardins de l’Hôtel Dieu Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

CROC’NATURE PLANTES DU JARDIN À Baugé

Un atelier de cueillette ludique pour apprendre les fleurs et les feuilles du jardin qui se mangent (et bien les distinguer de celles qui ne se mangent surtout pas !) et concocter des recettes qui plairont à toute la famille boissons et tartinables.

À partir de 7 ans pour adultes et enfants accompagnés

En partenariat avec l’association Eco Formations des Pays de la Loire et Les Ateliers de l’Orangerie, paysagiste conceptrice et herboriste.

Renseignements et inscription auprès de la mairie de Baugé en Anjou. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 14:30:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

jardins de l’Hôtel Dieu Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement CROC’NATURE PLANTES DU JARDIN À BAUGÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2024-02-22 par eSPRIT Pays de la Loire