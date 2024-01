Marché hebdomadaire du mercredi matin de Créon Créon, mercredi 13 novembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-13 08:00:00

fin : 2024-11-13 13:00:00

Tous les mercredis matin (de 8 h à 13 h), un marché hebdomadaire et traditionnel se tient sur la place de la Prévôté et dans les rues attenantes de la ville bastide de Créon. Une centaine de commerçants sont alors présents pour proposer des produits locaux qui valorisent le territoire de l’Entre-deux-Mers.

Place de la Prévoté

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@mairie-creon.fr



