LA GRANDE FABRIQUE DE MOTS Creissan, 17 avril 2024

Creissan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17

THÉÂTRE D’OBJETS.

Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C’est le pays de la Grande fabrique de mots. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir

les prononcer. Il existe des mots qui valent plus cher que d’autres.

Dans cette cité imaginaire où la culture est commercialisée, des coeurs d’enfants vont battre intensément grâce à la créativité qu’ils ont en eux, se réinventant un mode de vie généreux, sensible et joyeux. Une vie où les mots sont parfois comme des trésors cachés, dévoilés avec délicatesse mais exprimés avec ferveur.

Fidèle à l’écriture poétique et sensible de l’auteur, la compagnie Les Voisins du dessus signe avec cette nouvelle création une belle adaptation pour la scène du roman jeunesse d’Agnès de Lestrade. Dans une démarche exigeante et où l’esthétisme côtoie une mécanique ingénieuse, c’est tout un décor qui prend vie sous nos yeux et nous plonge dans l’univers onirique de cette Grande fabrique de mots.

CIE LES VOISINS DU DESSUS

Jeune public, dès 5 ans et +

Durée : 40mn.

34370 Hérault Occitanie



