Créer un message clair et percutant MAME Tours, mardi 9 avril 2024.

Vous avez une idée, un produit ou un service exceptionnel à offrir, mais vous peinez à le communiquer de manière claire et percutante ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour apporter de la lumière !

Rejoignez-nous, le mardi 9 avril à 8h30 pour notre atelier exclusif : « Comment créer un message clair et percutant : Stratégies pour définir et communiquer votre proposition de valeur », animé par Mélanie Özgenler.

Mélanie vous guidera à travers les étapes essentielles pour définir une proposition de valeur convaincante et la communiquer avec impact. Vous découvrirez :

Les secrets pour identifier et articuler clairement votre proposition de valeur unique.

⚡️ Des techniques pour rendre votre message mémorable et irrésistible.

Des conseils pratiques pour une mise en œuvre réussie.

La présentation sera suivie d’une discussion libre autour des thèmes abordés.

Que vous soyez un.e entrepreneur.e, professionnel.le du marketing ou chef.fe d’entreprise, cet atelier vous aidera à perfectionner votre message pour captiver votre public et différencier votre marque sur le marché.

Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place !

