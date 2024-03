Crée ton Zine avec Arthur Plateau Médiathèque José Cabanis Toulouse, dimanche 26 mai 2024.

Crée ton Zine avec Arthur Plateau Emparez-vous de la microédition et des possibilités qu’elle offre pour réaliser un Zine Dimanche 26 mai, 14h30 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T14:30:00+02:00 – 2024-05-26T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-26T14:30:00+02:00 – 2024-05-26T16:30:00+02:00

Dimanche 26 mai à 14h30

Emparez-vous de la microédition et des possibilités qu’elle offre pour réaliser un Zine. En vous appropriant le processus de création de ce médium, vous développerez un univers personnel à travers la réalisation d’un objet éditorial original et unique.

Animé par Arthur Plateau, cet atelier a pour vocation de faire découvrir aux participant•es que chaque individu a une démarche créative singulière, subjective et riche, que la micro-édition, de par son accès facilité par la simplicité des outils, permet d’exprimer et de partager.

Tout public à partir de 12 ans

Sur inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Durée : 2h

En écho au temps fort Morfosonic, musiques dessinées.

Médiathèque José Cabanis – Fabrique à dessin (3ème étage).



Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/cree-ton-zine-avec-arthur-plateau/ »}] [{« link »: « mailto:action.culturelle@mairie-toulouse.fr »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2024/03/atelierFanzine2.jpg »}]

Atelier Tout public