Crée ton décor Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe, jeudi 8 août 2024.

Crée ton décor initiation à la décoration Jeudi 8 août, 15h00 Musée de la faïence et de la céramique sur réservation, 5 €

Crée ton décor le jeudi 8 août à 15h

Atelier d’initiation à la décoration.

Dès 7 ans, enfants et adultes, 5 € par personne

Réservation par mail à musee.malicorne@valleedelasarthe.fr, au 02 43 48 07 17 ou en ligne.

Musée de la faïence et de la céramique Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire

