Créatures oubliées du Pays d’Auge Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge, jeudi 18 avril 2024.

Thomas Lesourd et Camille Tardieu, illustrateurs, vous invitent à découvrir l’histoire secrète d’un village de légendes. L’exposition vous entraîne sur les traces de deux photographes du début du XXe siècle. Leurs clichés de fées, elfes et autres créatures mythiques peuplant les environs de Beuvron-en-Auge depuis des générations questionnent notre regard sur l’image et vous permet de découvrir le folklore normand. Alors, réalité ou fiction ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 10:00:00

fin : 2024-04-18 19:00:00

Place Michel Vermughen Les Halles

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie

