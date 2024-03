CRÉATION D’UNE FRESQUE SONORE Gignac, mercredi 10 avril 2024.

Création d’une fresque, en extérieur avec la technique du collage (ou “paste up” en anglais). Avec l’artiste Majéon dont les œuvres trouvent leur inspiration graphique dans un univers végétal, et dans des éléments empruntés à l’art décoratif et à l’architecture urbaine. Son univers évoque l’intime et l’universel et nous invite à un voyage dans des paysages réels ou imaginaires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-04-10

22 Place du Jeu de Ballon

Gignac 34150 Hérault Occitanie

