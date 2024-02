Création d’une boite à lire Ouistreham, mercredi 21 février 2024.

Création d’une boite à lire Ouistreham Calvados

Création de la Boîte à Lire « Sophie Eugène » au PAVILLON s’annonce comme une aventure enchantée pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte complice. Cette initiative spéciale vise à stimuler l’amour de la lecture chez les plus jeunes tout en favorisant un lien intergénérationnel autour de la découverte littéraire. De la conception unique de la boîte à la sélection des premiers livres, chaque étape promet une expérience collaborative et mémorable au sein du PAVILLON.

Sur inscription à la bibliothèque municipale 02 31 97.08.43.

Enfant à partir de 7 ans accompagné d’un adulte

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 16:00:00

Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

