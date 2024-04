Création d’un jeu vidéo type plateforme EPN Maison de la formation et de la jeunesse Martigues, lundi 22 avril 2024.

Création d’un jeu vidéo type plateforme Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent tout un programme d’activités pour les vacances. Lundi 22 avril, 14h00 EPN Maison de la formation et de la jeunesse gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T14:00:00+02:00 – 2024-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-22T14:00:00+02:00 – 2024-04-22T16:30:00+02:00

Présentation

Deviens le roi des concepteurs de jeux ! Viens découvrir un éditeur de jeu simple à utiliser basé sur la création et le partage de niveaux dans un univers multijoueur.

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Inscription possible depuis https://logen.ville-martigues.fr

EPN Maison de la formation et de la jeunesse quai Lucien Toulmond, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

création jeu

Martigues