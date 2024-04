Création d’un jeu grandeur nature à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, lundi 8 avril 2024.

Création d’un jeu grandeur nature à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien Finistère

La jeune association Edolg’OR, lève-toi ! développe un jeu grandeur nature et en continu dans un environnement mythologique et fantaisiste.

Nous animons des événements publics et privés, les marchés ou les festivals par exemple, avec de l’art de rue et des quêtes à faire qui amènent les joueurs tout droit vers une autre civilisation.

Nous cherchons des rôlistes, des maîtres de jeu, des artistes et comédiens, et tout autre personne créative (en amateur ou professionnel) souhaitant construire des scénarios et des quêtes, intervenir avec nous sur les événements et créer des bugs dans la matrice.

À terme, nous souhaitons défrayer et rémunérer les acteurs du jeu (les PNJ). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 14:00:00

fin : 2024-04-08

Lieu-dit Restidiou Braz

Berrien 29690 Finistère Bretagne lautrerive@planeterre.fr

