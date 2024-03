CRÉATION D’UN CARNET : ATELIER CYANOTYPE ET RELIURE Prades-le-Lez, mercredi 10 avril 2024.

CRÉATION D’UN CARNET : ATELIER CYANOTYPE ET RELIURE Prades-le-Lez Hérault

Création d’un carnet : atelier cyanotype et reliure

Mercredi 10 avril de 14h à 17h

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez

Venez créer votre propre carnet lors d’un atelier ludique et sensoriel.

Vous aurez l’occasion de pratiquer la cyanotype, procédé photographique monochrome, et vous apprendrez à relier vous-même votre carnet !

Cette activité ludique sera accompagnée d’une médiation de l’exposition proposée dans le château de Restinclières Les forêts.

Venez en famille ou entre amis et repartez avec votre carnet, unique en son genre !

Avec les services civiques de la MDE et de Pierresvives, tout public à partir de 7 ans

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toute l’année .

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

