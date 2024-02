Création de cuillères et spatules en bois Munchhausen, samedi 6 juillet 2024.

Création de cuillères et spatules en bois Munchhausen Bas-Rhin

Le temps d’une matinée, venez réaliser à l’aide d’un banc à planer et de couteaux croches différents ustensiles comme des spatules ou des cuillères.

Atelier est ouvert aux enfants à partir de 11 ans.

Intervenant Adrien Brandstetter, animateur nature.

Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription obligatoire (au plus tard le 5/07 à 17h)

Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription obligatoire (au plus tard le 5 juillet jusqu’à 17h) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-06

42 route du Rhin

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

L’événement Création de cuillères et spatules en bois Munchhausen a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg