Création de bijoux à partir de collants Centre Socio-Educatif Wattrelos Wattrelos, mardi 23 avril 2024.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T14:00:00+02:00 – 2024-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T14:00:00+02:00 – 2024-04-23T16:00:00+02:00

Vous apprendrez à transformer des collants polyamide filés en bague, bracelet ou boucles d’oreilles à partir de modèles créés par Povera Slowdesign.

Vous verrez comment découper et assembler des vieux collants pour former des bijoux doux, légers et élastiques.

Collants à disposition ou ramenés par vous.

Mardi 23 avril 2024 de 14h à 16h

Centre socio éducatif – 10 rue Gustave Delory Wattrelos 03-20-65-51-21

