Création collective Capsule de temps parc du château Nexon, vendredi 19 avril 2024.

Échanges, ouverture et partage caractérisent Capsule de Temps, action imaginée par l’acrobate danseuse Julia Christ et conçue comme un espace de création et d’expérimentation à l’attention d’une quinzaine de (jeunes) chanceuses et chanceux de Nexon ou des alentours proches.

Ce qui lui tient à cœur ici, c’est le rapprochement des générations. Partant d’une question posée au penseur sociologue et philosophe Bruno Latour

Que diriez-vous à votre petit-fils/petite-fille quand il aura 40 ans ? , Julia Christ développe un cycle d’ateliers pour la création d’une œuvre collective à partir d’acrobaties, de danse, de manipulation d’objet et de construction scénique.

Rendez-vous pour une présentation publique de ces compositions physiques et artistiques à l’issue de la semaine d’ateliers.

Dès 10 ans En partenariat avec le Centre Social Pays de Nexon Monts de Châlus EUR.

parc du château Le Vaisseau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesirque.com

